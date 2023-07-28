По позиціях українських військ та населених пунктах протягом останньої доби окупанти завдали 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також понад 70 обстріляли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок цього серед цивільного населення є не лише поранені, а й загиблі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали житлові будинки, а на Півдні держави – портова інфраструктура.

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Натомість авіація сил оборони України за останню добу завдала 8 ударів по окупантах: 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога. Завдяки цьому було знищено 8 ударних БпЛА та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ж уразили:

1 пункт управління,

1 район зосередження особового складу,

5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

1 склад пально-мастильних матеріалів,

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

ЗСУ стримують наступальні дії та звільнили населений пункт

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках за останню добу противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів. Це, зокрема, Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Як зауважили в Генштабі, російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Зокрема, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з ворожих підрозділів прибуло близько 110 мобілізованих, і коли їм видали екіпірування та зброю, то повідомили, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

На Півдні окупанти хочуть завадити просуванню ЗСУ

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Він завдав авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області, а артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області.

Водночас на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах.