Горячее всего на Новопавловском и Авдеевском направлениях: карта боевых действий 28 марта

Российская армия уже 764 сутки пытается штурмовать позиции ВСУ на фронте, однако наши защитники мужественно держат оборону против врага. Сейчас самая горячая ситуация на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К теме Ликвидировано более 700 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 марта

Что происходит на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону в Белогоровке: смотрите на карте

Нанаши воиныврага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Россияне атаковали в районе Бердичев: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации,наших войск.

Оккупанты штурмовали позиции возле Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Навраг, при поддержке авиации,

наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

В районе Старомайорского враг пытался атаковать: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери понес враг в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.