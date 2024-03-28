Горячее всего на Новопавловском и Авдеевском направлениях: карта боевых действий 28 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия уже 764 сутки пытается штурмовать позиции ВСУ на фронте, однако наши защитники мужественно держат оборону против врага. Сейчас самая горячая ситуация на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел. На Лиманском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Россияне пытались прорвать оборону в Белогоровке: смотрите на картеНа Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.
Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на картеНа Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Россияне атаковали в районе Бердичев: смотрите на картеНа Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Оккупанты штурмовали позиции возле Новомихайловки: смотрите на карте
Какая ситуация на ЮгеНа Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции
В районе Старомайорского враг пытался атаковать: смотрите на картеНа Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Какие потери понес враг в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.