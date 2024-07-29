Ситуация напряженная, 128 боестолкновений: карта боевых действий 29 июля

В течение суток на фронте зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Покровском направлении.

В утренней сводке Генштаба отчитались о ситуации на поле боя.

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Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 96 – из РСЗО.

Авиаударам подверглись населенные пункты:

Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщева, Веселое, Старицы, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка, Богуславка Харьковской области;

Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Северное, Белая Гора, Курдюмовка, Желанное, Ивановка, Новоэкономическое, Воздвиженка, Миролюбовка, Мирноград, Александрополь, Ильинка, Екатериновка, Водяное, Екатериновка, Елизаветовка, Пречистовка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой области;

Лобково, Каменское Запорожской области;

Берислав, Днепряне, Новоберислав Херсонской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.

Волчанск на карте:

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосиново и Синьковки.

Синьковка на карте:

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского, Новосергиевки, Тернов, Новосадового и Торского.

Макеевка на карте:

На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

Спорное на карте:

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюковки, Ивановского, Часового Яра, Клищеевки, Григорьевки и Бондарного.

Клещеевка на карте:

Продвижение россиян и ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного. На Покровском направлении наши защитники отбили 52 штурмовые действия. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки. На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск. На Времовском направлении российские войска совершили пять штурмов у Большой Новоселки, Константиновки и Раздольного. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки. На Приднепровском направлении атака россиян не имела успеха во время штурма на левобережье Днепра. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Российские войска, вероятно, захватили Роботино в Запорожской области Украины, говорится в сводке Института изучения войны.

Зато ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе. Кадры с подтвержденной геолокацией от 27 июля свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в западной части села Ивано-Дарьевка Донецкой области (к юго-востоку от Северска).

27 та 28 липня російські війська продовжували наступальні дії в районах на схід від Сіверська (поблизу Верхньокам’янського) та на південний схід від Сіверська (поблизу Спірного та Івано-Даріївки).