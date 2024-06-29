Захватчики пытаются вытеснить ВСУ с позиций вблизи Торецка: карта боевых действий 29 июня

Украинские защитники 857 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. В то же время враг пытался атаковать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. По состоянию на утро 29 июня уже произошло 37 боевых столкновений.

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Какова ситуация на направлениях фронта

сейчас произошло 6 атак оккупантов в районе Волчанска. В Генштабе отметили, что 2 из них отражены, боестолкновения в четырех локациях пока продолжаются. Ситуация контролируемая.Кроме того, известно, что за прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них – безвозвратно. Уничтожено три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражено 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.

Продолжаются бои в районе Волчанска: смотрите на карте

продолжается атака наших позиций в районе Стельмаховки. Там ситуация контролируемая.Силы обороны уже отбилидва вражеских штурма. Однако 3 попытки захватчиков продвинуться вперед у Спирного и Выемки продолжаются. Украинские воины наносят врагу комплексное огневое поражение.с начала суток произошло пять боестолкновений. ВСУ отбили две атаки вблизи Калиновки, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. Российский агрессор успеха не имеет.

Идут боевые действия в районе Часового Яра: смотрите на карту

Враг активно действует– сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Торецка. Продолжается бой в 3 локациях.

Оккупанты стремятся вытеснить Силы обороны с позиций возле Торецка: смотрите на карте

Особенно активным противник остается. Уже с начала суток совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжается. Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов.продолжается атака захватчиков на Парасковиевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.российский агрессор пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.

Захватчики пытаются продвинуться в районе Водяного: смотрите на карте

Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки. Наактивных наступательных действий противник не проводил.