На Покровском направлении ситуация остается обостренной: карта боевых действий 3 июня

Российская оккупационная армия уже 831 сутки осуществляет попытки прорвать линию обороны ВСУ и оказывает давление на украинские позиции. Тяжелая ситуация сложилась на Покровском направлении. Кроме этого, противник пытается давить и на Северском и Купянском направлениях.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. В Генштабе добавили, что уже с начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений.

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Что происходит на фронте

с начала суток активных штурмовых действий оккупационных войск не происходило, украинские защитники продолжают наращивать оборонительные возможности.В Генштабе отметили, что за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 130 человек, из них 59 – безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Кроме этого, уничтожено 3 танка, боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, 14 БПЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждено – 1 танк, 2 артсистемы, 2 автомобиля и одну единицу специальной техники. А также поражено 3 склада с боеприпасами, один склад ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.продолжается вражеская атака в районе Невского. Сообщается, что здесь ситуация напряженная. В районе Терновпопытка противника приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.с начала суток враг совершил уже 5 попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Роздоловки. По данным Генштаба, 1 атаку отражено, 4 – продолжаются. Там отметили, что ситуация контролируемая.

Какая ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

В районе Клищеевкиотражена атака противника, продолжается бой возле Ивановского. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.ситуация остается обостренной. Известно, что там сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация под контролем Сил обороны Украины.Там добавили, что вчера оккупанты на этом направлении потеряли 400 человек, из них 134 – безвозвратные. Уничтожен один танк, 3 ББМ и 7 артсистем. Повреждены 4 боевые бронированные машины, две пушки и автомобиль.

Обостренная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

в районах Парасковиевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потерь позиций не допущено.украинские защитники остановили 2 попытки врага продвинуться в направлениях Роботино и Малой Токмачки.

Украинские воины остановили попытки врага продвинуться в сторону Роботино: смотрите на карте

Потери врага

, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынок.обстановка существенных изменений не претерпела.

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в частности 2 пункта управления и два вражеских средства ПВО.

Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Кроме этого, враг потерял 14 танков, 22 боевых бронированных машины, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, 3 средства ПВО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобилей и четыре единицы специальной техники.