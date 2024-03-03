Оккупанты попытались штурмовать в районе Крынков: карта боевых действий на 3 марта

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты пытались атаковать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Ореховском направлении. Кроме того, попытались штурмовать в районе Крынков.

Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кстати Враг перебрасывает свои резервы: какая тактика россиян в районе Бахмута

Карта боевых действий

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.направлении оккупанты совершили 4 атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, успеха не имели.Силы обороны отбили 8 атак агрессора в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.

Ситуация на поле боя: смотрите карту

Украинские воины мощно уничтожают оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Воздушные Силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству врага.

ВСУ отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.– отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Там оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону наших войск.враг провел 4 атаки в районе населенного пункта Работино и западнее Новопрокоповки Запорожской области. Успеха не имел.Силы обороны продолжают удержание позиций. Агрессор совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.