Оккупанты попытались штурмовать в районе Крынков: карта боевых действий на 3 марта
3 марта 2024, 08:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Оккупанты пытались атаковать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Ореховском направлении. Кроме того, попытались штурмовать в районе Крынков.
Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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Карта боевых действийНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.На Купянском направлении оккупанты совершили 4 атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, успеха не имели.На Лиманском Силы обороны отбили 8 атак агрессора в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области.
Ситуация на поле боя: смотрите картуНа Бахмутском ВСУ отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка.На Авдеевском – отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Там оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону наших войск.На Ореховском направлении враг провел 4 атаки в районе населенного пункта Работино и западнее Новопрокоповки Запорожской области. Успеха не имел.На Херсонском Силы обороны продолжают удержание позиций. Агрессор совершил безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Украинские воины мощно уничтожают оккупантов
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
- Воздушные Силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству врага.