Почти 200 столкновений, среди них больше всего – на Донетчине: карта боевых действий 3 сентября

Наиболее напряженная ситуация на фронте наблюдается на Покровском, Кураховском, Времовском и Купянском направлениях. На соответствующих участках зафиксировано наибольшее количество атак противника.

Командование Сил обороны Украины информирует утром 3 сентября, что защитники успешно отражают штурмовые действия врага, нанося ему значительные потери. Узнавайте в этом материале 24 Канала больше о карте боевых действий.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска.Силы обороны отражали 23 штурмовые атаки противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

Что происходит на линии фронта на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Враг совершил 18 атак возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.Украинские воины остановили 7 попыток прорыва обороны в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.Состоялось восемь боевых столкновений у Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

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Захватчики провели 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.Наши защитники отражали 56 штурмовых действий противника в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Новогродовки, Крутого Яра, Гродовки, Михайловки и Селидово.

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Силы обороны Украины остановили 39 атак врага вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.Противник совершил 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.Украинские защитники отбили две атаки противника.Ситуация без особых изменений.

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Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Как отмечают в Генштабе Вооруженных Сил, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также российские войска были активными на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях фронта.

Потери врага составляют 1 360 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое оружие оккупантов.