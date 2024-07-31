Оккупанты активно действуют на Покровском и Торецком направлениях: карта фронта 31 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупационная армия России продолжает попытки штурмов позиций ВСУ. Больше всего атак враг провел на Покровском и Торецком направлениях.
В то же время наши защитники активно противодействуют российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.
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Какова ситуация на направлениях фронтаНа Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные (штурмовые) действия. В общем, по данным Генштаба ВСУ, произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении произошло 7 боевых столкновений за сутки. Силы обороны отражали атаки врага в районе Песчаного и Стельмаховки Харьковской области. На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак российской армии в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса. На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.
Что происходит в районе Часового Яра: смотрите на картеПротивник 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
Враг 23 пытался вклиниться в оборону украинских защитников на Торецком направлении: смотрите на картеНа Покровском направлении украинские воины отбили 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонительные позиции. На Времовском направлении враг предпринял 5 безуспешных попыток прорвать оборону ВСУ в направлении Степной Новоселки Донецкой области. На Ореховском направлении состоялось 5 боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Роботино и Новоандриивки Запорожской области. На Волынском и Полесском направлениях
Также в Генштабе добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России.