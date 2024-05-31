Россияне дважды пытались приблизиться к Часовому Яру: карта боевых действий на 31 мая
Источник:Генштаб
Украинская армия уже 828 сутки сдерживает российскую агрессию на фронте и препятствует вражеским планам. Всего с начала суток на передовой произошло уже 26 боевых столкновений.
Россияне в этот день уже нанесли один ракетный удар с использованием шести ракет и три авиационных удара с применением четырех КАБов. Кроме этого, они 24 раза осуществляли атаки дронами-камикадзе и еще более 450 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, среди которых четыре раза – с применением РСЗО.
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Какова ситуация на востоке УкраиныНа Харьковском направлении с начала текущих суток россияне не проводили никаких активных действий. ВСУ продолжают укреплять свои позиции и оборонительные рубежи.
На Харьковщине враг не проводил никаких атак: смотрите на картеНа Купянском направлении с начала этих суток украинская армия отбила одну российскую атаку вблизи Новоегоровки. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация под контролем ВСУ.
Россия пыталась атаковать Новоегоровку: смотрите на картеНа Лиманском направлении россияне пытаются атаковать позиции ВСУ вблизи Дибровы. Там ситуация напряженная, впрочем, украинская армия принимает меры, чтобы стабилизировать ее.
Оккупанты совершили атаку неподалеку Дибровы: смотрите на картеНа Северском направлении сейчас продолжаются бои неподалеку Берестового. Там российские группировки трижды пытались прорвать украинскую оборону в направлении Выемки. К счастью, попытки были неуспешными, ВСУ не потеряли никаких позиций.
Россия трижды атаковала вблизи Выемки: смотрите на картеНа Краматорском направлении с начала текущих суток противник предпринял две попытки приблизиться к Часовому Яру. Подразделения украинской армии успешно сдерживают натиск. Также им удается на отдельных направлениях усиливать позиции.
Россия пытается атаковать Часов Яр: смотрите на карте
ВСУ отбили атаку вблизи Новоалександровки: смотрите на картеНа Кураховском направлении сейчас продолжается бой неподалеку от Константиновки. Здесь ситуация остается под контролем ВСУ.
Продолжается бой вблизи Константиновки: смотрите на карте
Какая ситуация на юге УкраиныНа Ореховском направлении ВСУ отбили три штурмовые действия вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. К счастью, потерь украинских позиций нет.
Россияне трижды штурмовали позиции на Ореховском направлении: смотрите на картеНа других направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов и делают все для того, чтобы истощить их боевой потенциал.