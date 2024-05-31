Россияне дважды пытались приблизиться к Часовому Яру: карта боевых действий на 31 мая

Украинская армия уже 828 сутки сдерживает российскую агрессию на фронте и препятствует вражеским планам. Всего с начала суток на передовой произошло уже 26 боевых столкновений.

Россияне в этот день уже нанесли один ракетный удар с использованием шести ракет и три авиационных удара с применением четырех КАБов. Кроме этого, они 24 раза осуществляли атаки дронами-камикадзе и еще более 450 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, среди которых четыре раза – с применением РСЗО.

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Какова ситуация на востоке Украины

Нас начала текущих суток россияне не проводили никаких активных действий. ВСУ продолжают укреплять свои позиции и оборонительные рубежи.

На Харьковщине враг не проводил никаких атак: смотрите на карте

Нас начала этих суток украинская армия отбила одну российскую атаку вблизи Новоегоровки. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Ситуация под контролем ВСУ.

Россия пыталась атаковать Новоегоровку: смотрите на карте

Нароссияне пытаются атаковать позиции ВСУ вблизи Дибровы. Там ситуация напряженная, впрочем, украинская армия принимает меры, чтобы стабилизировать ее.

Оккупанты совершили атаку неподалеку Дибровы: смотрите на карте

Насейчас продолжаются бои неподалеку Берестового. Там российские группировки трижды пытались прорвать украинскую оборону в направлении Выемки. К счастью, попытки были неуспешными, ВСУ не потеряли никаких позиций.

Россия трижды атаковала вблизи Выемки: смотрите на карте

Нас начала текущих суток противник предпринял две попытки приблизиться к Часовому Яру. Подразделения украинской армии успешно сдерживают натиск. Также им удается на отдельных направлениях усиливать позиции.

Россия пытается атаковать Часов Яр: смотрите на карте

НаСилы обороны принимают меры по недопущению продвижения российских войск. Сейчас оккупанты совершили четыре попытки оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское продолжаются бои. А в районе Новоалександровки наши защитники уже успешно отбили атаку.

ВСУ отбили атаку вблизи Новоалександровки: смотрите на карте

Насейчаспродолжается бой неподалеку от Константиновки. Здесь ситуация остается под контролем ВСУ.

Продолжается бой вблизи Константиновки: смотрите на карте

Какая ситуация на юге Украины

НаВСУ отбили три штурмовые действия вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. К счастью, потерь украинских позиций нет.

Россияне трижды штурмовали позиции на Ореховском направлении: смотрите на карте

На других направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов и делают все для того, чтобы истощить их боевой потенциал.