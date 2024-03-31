Враг 85 раз штурмовал позиции ВСУ на фронте: карта боевых действий 31 марта

31 марта 2024, 08:32
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны 767 сутки продолжают давать отпор оккупантам в полномасштабной войне. Однако российская армия пытается активно штурмовать позиции ВСУ, в частности, на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление. Украинские защитники отбили 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Бахмутское направление. Наши воины отбили 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. Вооруженные Силы Украины отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны сдерживают оккупантов на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. На этом участке фронта оккупанты совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Херсонское направление. Враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.

Какие потери понесла российская оккупационная армия

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.
  • За прошедшие сутки было ликвидировано 650 вражеских солдат, 15 танков, 20 БМП и 44 артиллерийские системы.
Автор: Ірина Марціяш