Враг продолжает наступление на 4 направлениях, ВСУ мощно его крушат: карта боевых действий за 4 февраля

На Востоке Украины, куда Россия опрокинула значительные силы, продолжает обостряться ситуация. Оккупанты ведут наступательные действия в нескольких направлениях.

О ситуации на фронте доложили в Генштабе ВСУ. Российские захватчики пытаются наступать сразу на 4 направлениях, однако наши воины мощно противостоят агрессору.

Читайте также Что происходит вокруг Бахмута, о "захвате" которого лжет Россия: свежие спутниковые фото

Силы обороны бьют по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 4 беспилотника противника типа "Орлан-10". Тем временем наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Советуем прочесть Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны

Российские военные продолжают обстрел гражданского населения

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и Николаевской областей. К сожалению, есть жертвы среди населения. Также враг совершил более 90 обстрелов из РСЗО.

Что происходит на разных направлениях фронта

Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Во время сигнала воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью и находитесь в укрытии.

Захватчики продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время оккупанты терпят большие потери.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области, Свободная Слобода – Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск – Харьковской.

На Купянском направлении российские военные из танков, минометов и артиллерии избивали по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляли Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском – огневого поражения потерпели Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском – под вражеский огонь попали Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском – танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском пострадали районы 24 населенных пунктов. В частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

Ситуация на поле боя: смотрите карту

, противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. К выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области.