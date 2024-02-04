Штурмы россиян на Херсонском направлении, разбитие врага под Работино: карта боев на 4 февраля

Продолжаются уже 711 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Наши воины держат оборону и дают мощный отпор врагу. В частности, под Работино разбили штурмовую группу оккупантов.

Украинские военные активными действиями наносят врагу потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта. Какова ситуация на разных направлениях фронта, передает 24 Канал.

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66 боевых столкновений и российский террор гражданских

Агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие террористических атак оккупантов, к сожалению, снова есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись Бударки, Колодезное, Григорьевка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Терны, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какова ситуация на разных направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица"наши защитники отбили 5 атак оккупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.Силы обороны отбили 3 атаки противника неподалеку Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалиново и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

украинские воины продолжают сдерживать агрессора неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 7 атак.наши защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 5 штурмовых действий, правда, успеха не имел.

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