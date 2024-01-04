Враг атаковал позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки: карта боевых действий за 4 января
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская армия уже 680 дней продолжает отбивать мощные атаки врага, возвращая свои территории. Россияне активно штурмовали позиции Сил обороны на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Всего за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
Украинские военные отбили атаки возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел. На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
Силы обороны отбили атаки возле Андреевки: смотрите на карте
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Россияне штурмовали украинские позиции возле Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.
ВСУ отбили российские атаки вблизи Георгиевки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.
Какая ситуация на Юге УкраиныНа Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.
Россия атаковала позиции украинских военных возле Работино: смотрите на картеНа Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как изменился фронт на других направленияхНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.