Враг атаковал позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки: карта боевых действий за 4 января

Украинская армия уже 680 дней продолжает отбивать мощные атаки врага, возвращая свои территории. Россияне активно штурмовали позиции Сил обороны на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Всего за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Наукраинские защитникиврага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Украинские военные отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныоккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки возле Андреевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне штурмовали украинские позиции возле Авдеевки: смотрите на карте

Нанаши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где

ВСУ отбили российские атаки вблизи Георгиевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге Украины

Наоккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.Наукраинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Россия атаковала позиции украинских военных возле Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник. В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.