Фиксируют 124 столкновения, враг больше всего давит возле Покровска: карта боев за 5 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины держат фронт, отражая атаки российских оккупантов. Враг теряет личный состав и оружие в попытках захватить новые территории.
Генштаб утром 5 августа информировал, что за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения на фронте. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.
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Какова ситуация на направленияхХарьковское направление. Враг продолжал осуществлять штурмовые действия. Состоялось 11 боевых столкновений в районах таких населенных пунктов, как Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.
Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте от DeepStateКупянское направление. За сутки количество боестолкновений увеличилось до 6. Силы обороны отбили штурмы противника возле 5 различных населенных пунктов. Оккупанты сосредотачивали усилия на направлении Петропавловки, где совершили 2 атаки.Лиманское направление. Наши войска отбили восемь штурмов оккупантов в районах Макеевки, Тернов и Невского.Северское направление. Силы обороны отбили восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Из них 5 атак были сосредоточены возле Выемки.Краматорское направление. Украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать оборону в районах Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клещеевки и Андреевки. Более половины столкновений произошло возле Часова Яра.
Линия фронта в направлении Краматорска: смотрите на карте DeepStateТорецкое направление. Враг совершил 18 атак, основные усилия сосредотачивая в районах таких населенных пунктов, как Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, захватчики осуществляли штурмы вблизи Железного и Северного, а город Торецк и его окрестности подверглись 14 авиаударам.Покровское направление. Наши защитники отбили 30 атак, основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки, где состоялась почти половина столкновений.
Оккупанты атакуют ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте DeepStateКураховское направление. Захисники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В общем противник 11 раз пытался прорвать нашу оборону.Времовское направление. Оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций, из которых три состоялись неподалеку Водяного.Ореховское направление. Состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки, а также еще две атаки враг провел в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.
Какова ситуация на Ореховском направлении в Запорожье: смотрите на карте от DeepStateПриднепровское направление. Россияне потерпели поражение во время двух боевых столкновений.Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, оперативная ситуация – без существенных изменений.Граница с Черниговской и Сумской областями.
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Добавим напоследок, что за сутки потери российских захватчиков составляют 1 180 бойцов. Также наши воины ликвидировали:
- 6 танков;
- 31 боевую бронированную машину;
- 69 артиллерийских систем;
- 24 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 68 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники.