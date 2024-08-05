Фиксируют 124 столкновения, враг больше всего давит возле Покровска: карта боев за 5 августа

Украинские воины держат фронт, отражая атаки российских оккупантов. Враг теряет личный состав и оружие в попытках захватить новые территории.

Генштаб утром 5 августа информировал, что за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения на фронте. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно о ситуации на поле боя.

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Какова ситуация на направлениях

Враг продолжал осуществлять штурмовые действия. Состоялось 11 боевых столкновений в районах таких населенных пунктов, как Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

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За сутки количество боестолкновений увеличилось до 6. Силы обороны отбили штурмы противника возле 5 различных населенных пунктов. Оккупанты сосредотачивали усилия на направлении Петропавловки, где совершили 2 атаки.Наши войска отбили восемь штурмов оккупантов в районах Макеевки, Тернов и Невского.Силы обороны отбили восемь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Из них 5 атак были сосредоточены возле Выемки.Украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать оборону в районах Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клещеевки и Андреевки. Более половины столкновений произошло возле Часова Яра.

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Враг совершил 18 атак, основные усилия сосредотачивая в районах таких населенных пунктов, как Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, захватчики осуществляли штурмы вблизи Железного и Северного, а город Торецк и его окрестности подверглись 14 авиаударам.Наши защитники отбили 30 атак, основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки, где состоялась почти половина столкновений.

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ахисники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В общем противник 11 раз пытался прорвать нашу оборону.Оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций, из которых три состоялись неподалеку Водяного.Состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки, а также еще две атаки враг провел в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.

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Россияне потерпели поражение во время двух боевых столкновений.Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, оперативная ситуация – без существенных изменений.

Противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории России такие населенные пункты, как Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

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Добавим напоследок, что за сутки потери российских захватчиков составляют 1 180 бойцов. Также наши воины ликвидировали: