Враг не оставляет попыток захватить Авдеевку и штурмует разные направления: карта фронта 5 февраля

Украинские защитники продолжают 712 день держать героическую оборону нашего государства от оккупантов. Однако враг не оставляет попыток наступать на украинскую территорию.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны и оккупационными войсками. На каких участках фронта было горячее всего, читайте в этом материале 24 Канала.

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Удары россиян

В общем враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Украинские войска отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте от DeepState

Вооруженные Силы отбили 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepState

Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

Силы обороны сдерживают наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте от DeepState

На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Украинские защитники отбили 4 атаки противника севернее Приютного и Роботино Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток враг совершил 3 безуспешные штурмовые действия.