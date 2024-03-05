Враг 28 раз атаковал позиции ВСУ на Авдеевском направлении: карта боевых действий 5 марта

Украинские защитники продолжают держать оборону и давать отпор врагу по всей линии фронта. Самыми горячими направлениями сейчас являются Новопавловский и Авдеевский.

За прошедшие сутки зафиксировано 74 боевых столкновения. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

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Ситуация на фронте

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.Враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Россия пыталась штурмовать на Купянском направлении: смотрите на карте

Нашими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Оккупанты атаковали на Лиманском направлении: смотрите на карте

Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клищеевка Донецкой области.Нашими защитниками отражено 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении: показываем на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты штурмуют Новомихайловку: показываем на карте

Потери врага

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1700 оккупантов, а также десятки единиц техники. Общие потери врага составляют 419 тысяч бойцов, а также 56 единиц военной техники.

Также стало известно, что россияне потеряли еще один корабль. В сети распространяют видео, на котором видно поражение корабля "Сергей Котов". По информации СМИ, на корабле находилось было 80 человек экипажа. Это судно оккупанты использовали как военное. В частности, корабль мог транспортировать крылатые ракеты типа "Калибр".

Враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.