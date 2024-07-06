Украинские защитники отбили 45 атак врага на Покровском направлении: карта боевых действий 6 июля

Силы обороны Украины 864 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Так, враг пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Кроме того, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов (с применением 20 ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБы), совершил более 3000 обстрелов, 105 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте

оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего там произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

количество боестолкновений за сутки увеличилось до 5. ВСУ отбивали атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.Силы обороны помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.

ВСУ отбили 21 атаку на Лиманском направлении: смотрите на карте

наши войска отбили 7 атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.украинские защитники остановили 10 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны остановили 10 попыток врага прорвать нашу оборону на Краматорском направлении: смотрите на карте

агрессор достаточно активен. Так, враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.украинские защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где противник 9 раз пытался прорвать оборону наших войск.войска российской армии совершили 7 атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.состоялось 2 боевых столкновения. Так, захватчики получили жесткий отпор у Малой Токмачки.оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах, что на левобережье Днепра. Все 5 атаки российских захватчиков успеха не имели.оперативная обстановка без существенных изменений. В Генштабе отметили, что знак формирования наступательных группировок врага не обнаружено.Там указали, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.