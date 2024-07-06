Украинские защитники отбили 45 атак врага на Покровском направлении: карта боевых действий 6 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины 864 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Так, враг пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.
За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Кроме того, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 6 ракетных ударов (с применением 20 ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБы), совершил более 3000 обстрелов, 105 из них – из реактивных систем залпового огня.
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Какая ситуация на фронтеНа Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации. Всего там произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.
Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до 5. ВСУ отбивали атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.На Лиманском направлении Силы обороны помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.
ВСУ отбили 21 атаку на Лиманском направлении: смотрите на картеНа Северском направлении наши войска отбили 7 атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.На Краматорском направлении украинские защитники остановили 10 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Силы обороны остановили 10 попыток врага прорвать нашу оборону на Краматорском направлении: смотрите на картеНа Торецком направлении агрессор достаточно активен. Так, враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами.На Покровском направлении украинские защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил у Новоалександровки и Новоселовки Первой.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Там указали, что на границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России.