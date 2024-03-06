Враг атакует на 6 направлениях, продолжаются ожесточенные бои: карта боевых действий 6 марта
6 марта 2024, 08:39Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать мощный отпор оккупантам, нанося ему немалые потери. Ожесточенные бои продолжаются на всем участке фронта.
Так, течение минувших суток произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – на Новопавловском направлении.
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Продолжаются ожесточенные бои на ВостокеНа Купянском направлении враг наступательных действий не вел. На Лиманском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.
Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.
Россияне атакуют на Бахмутском направлении: смотрите на картеНа Авдеевском направлении враг не оставляет штурмовых действий. Так, украинские защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.
Продолжаются ожесточенные бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где оккупанты 39 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Оккупанты активно штурмуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Какова ситуация на ЮгеНа Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино Запорожской области.
Оккупанты не оставляют атак на Работино: смотрите на картеНа Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток, противник совершил 3 безрезультатные штурмовые действия.
Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте