Враг пытался протиснуть оборону у Авдеевки и Марьинки: карта боевых действий 7 декабря

Украинские военные 652-й день защищают наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. В то же время россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ, в том числе возле Авдеевки и Марьинки.

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на восточном фронте

Наукраинские защитникиврага в районе Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отразили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

НаСилы обороныврага в районах Тернов, Веселого, Раздоловки Донецкой области.

Россияне пытались штурмовать Терны: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ отразились штурм возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники

Силы обороны сдержали атаки россиян на Марьинку: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.

ВСУ отбили атаку вблизи Новодонецкого: смотрите на карте

Что происходит на Юге Украины

НаСилы обороныпротивника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работиного Запорожской области.

Силы обороны отразили атаки возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В то же время наСилы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. НаСилы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.НаОперативная ситуация остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.