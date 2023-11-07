ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях: карта боевых действий за 7 ноября

Украинская армия уже 622 день продолжает освобождать территорию государства от оккупантов, нанося врагу безумных потерь. Так, Силы обороны продолжают свое наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В то же время, россияне также продолжают штурмовать позиции Вооруженных Сил. В частности, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, а всего враг нанес 16 авиационных ударов и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Навраг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитникипротивника.

Враг вел штурм населенного пункта Синьковка: смотрите на карту

Наоккупанты наступательных или штурмовых действий – не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника у Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне пытались атаковать Богдановку: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоне Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак.

ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки: смотрите на карте

Навраг совершил болеев районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Российская армия атаковала в районе Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Надапротивник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, Красного, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники

Россияне атаковали возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны россиянам

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ударный БПЛА типа "Шахед" и разведывательный беспилотник врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, а также еще одну важную цель противника.

