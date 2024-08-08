Враг штурмует на Покровском направлении, хочет вытеснить ВСУ с позиций: карта фронта 8 августа

Силы обороны 897 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Противник пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг продолжает действовать на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.

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Что происходит на фронте

количество атак за сутки возросло до 3. ВСУ отражали штурмовые действия российской армии возле Волчанска и Тихого.

Силы обороны отражали штурмы врага возле Волчанска: смотрите на карте

состоялось 5 попыток оккупантов продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосиново.враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.воины украинской армии отражали 6 штурмовых действий российских оккупантов вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.оккупанты атаковали 7 раз. Российская армия все свои усилия сосредоточила вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами).

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский противник нанес 19 авиаударов. По данным Генштаба ВСУ, агрессор сбросил более трех десятков управляемых бомб.украинские защитники отбили 28 штурмовых действий в районах 10 различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка являются основными направлениями сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили 5 атак оккупантов возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.военные российской армии совершили две попытки продвижения со стороны Владимировки.произошло одно боевое столкновение в районе Работино.враг атаковал 4 раза. Все атаки агрессор – без успеха.признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.