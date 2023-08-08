Враг наступал под Бахмутом и уцепился за Работино: карта боев за 8 августа

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлении. Вместе с тем враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и на Запорожье.

За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают агрессора на Купянском и Лиманском направлениях.

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Россияне наступают на Востоке

наши воины стойко держат оборону. Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Купянском направлении

артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Керамик, Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Александрополь, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

Карта боев за Марьинку

враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись девять населенных пунктов Донецкой области.враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Работиного

противник нанес авиаудары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.оперативная обстановка без значительных изменений.враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населённых пунктов.