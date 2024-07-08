На Покровское направление приходится более трети всех штурмов: карта боевых действий 8 июля
8 июля 2024, 09:16Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уже 866 дней подряд достойно дают отпор врагу по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Самой напряженной остается ситуация на Покровском направлении – там зафиксировано более трети всех боев на фронте.
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Ситуация на Востоке и ЮгеХарьковское направление. Враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло 5 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.Купянское направление. Количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.
Попытки атак россиян на Купянском направлении: смотрите на картеЛиманское направление. Наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
Бои на Лиманском направлении: смотрите на картеСеверское направление. Силами обороны Украины отражено 3 штурмовые действия вблизи Верхнекаменского.Краматорское направление. Наши воины остановили 5 попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.Торецкое направление. Враг совершил 9 безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северного и Торецка.
Оборона украинской армии на Торецком направлении: смотрите видеоПокровское направление. Нашими защитниками отражено 52 штурмовые действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на картеКураховское направление. Силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Оборона ВСУ на Кураховском направлении: смотрите на картеВремовское направление. Враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.Ореховское направление. Состоялось 5 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботино.Приднепровское направление. Оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.