Россияне пытались продавить оборону на Новопавловском направлении: карта фронта 8 марта

Наши защитники 744 сутки защищают наше государство от врага, изгоняя его с украинских территорий. В то же время оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ, в частности на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В частности наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что враг совершил 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.Украинские войска отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

Оккупанты пытались штурмовать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Вооруженные Силы отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

Карта боев вблизи Бахмута: смотрите на карте

. ОСУВ "Таврия" информирует, что наши защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Авдеевки: смотрите на карте

На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ держат оборону на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районах сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.

На этом участке фронта украинские защитники отбили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток, противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия.