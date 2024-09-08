Самыми горячими остаются 2 направления, где враг продвинулся: карта боевых действий 8 сентября

Россия продолжает действовать на территории Украины, пытаясь захватить нашу землю. Однако украинские военные дают отпор врагу и сдерживают наступление.

В Генштабе ВСУ рассказали, что только за прошедшие сутки на фронте состоялось 183 боевых столкновения. Самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов неподалеку Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

Какая ситуация на фронте: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны также отражено 8 штурмовых действий, вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 8 попыток россиян прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовые и наступательные действия. Россия концентрировала усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провела более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлено неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

Аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали Невельское.



Россия продвинулась в Невельском Покровского района: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галициновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В то же время в DeepState говорят, что враг продвинулся в Красногоровке. Также вечером 7 сентября продолжались бои севернее Горняка.

Продвижение россиян в Красногоровке на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении агрессор совершил 7 штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубежи занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу. Так, за прошедшие сутки враг потерял: