Самыми горячими остаются 2 направления, где враг продвинулся: карта боевых действий 8 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает действовать на территории Украины, пытаясь захватить нашу землю. Однако украинские военные дают отпор врагу и сдерживают наступление.
В Генштабе ВСУ рассказали, что только за прошедшие сутки на фронте состоялось 183 боевых столкновения. Самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.
На Лиманском направлении направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов неподалеку Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.
Какая ситуация на фронте: смотрите на карте
На Северском направлении Силами обороны также отражено 8 штурмовых действий, вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении ВСУ остановили 8 попыток россиян прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.
На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовые и наступательные действия. Россия концентрировала усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провела более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлено неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.
Аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали Невельское.
Россия продвинулась в Невельском Покровского района: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галициновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В то же время в DeepState говорят, что враг продвинулся в Красногоровке. Также вечером 7 сентября продолжались бои севернее Горняка.
Продвижение россиян в Красногоровке на Кураховском направлении: смотрите на карте
На Времовском направлении агрессор совершил 7 штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.
На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубежи занятые украинскими войсками.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.
Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу. Так, за прошедшие сутки враг потерял:
- 1270 человек,
- 4 танка,
- 19 боевых бронированных машин,
- 30 артиллерийских систем,
- 2 реактивных систем залпового огня,
- 80 дронов оперативно-тактического уровня,
- 47 автомобилей,
- 10 единиц специальной техники.