Россияне не прекращают активно атаковать на Курщине и вблизи Торецка: карта фронта 8 марта

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Курщине и Торецком направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки захватчиков в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.

Ситуация в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 4 атаки оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 17 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении в течение дня противник совершил 2 попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки и Часового Яра.

На Торецком направлении противник совершил 26 атак неподалеку Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 24 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Проминь, Лысовка Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

Линия фронта на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники отбили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении ВСУ успешно отбили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.