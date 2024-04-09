Самая тяжелая ситуация на запад от Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий за 9 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники держат оборону, несмотря на многочисленные атаки российской армии. Только за минувшие сутки зафиксировали 56 боевых столкновений. 20 из этих наступлений приходится на Бахмутское и Авдеевское направления.
Как отмечают в командовании ВСУ утром 9 апреля, захватчики продолжают обстреливать гражданские города и не оставляют попыток атак. Больше о ситуации на фронте узнавайте в материале 24 Канала.
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Ситуация на направленияхВолынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, наращивают минно-взрывные заграждения.Купянское направление. Враг наступательных действий не вел.Лиманское направление. Отбито 1 атаку противника в районе Тернов, где противник пытался прорвать оборону.Бахмутское направление. Отбито 14 атак в районах таких городов и сел: Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Ступочки. Институт изучения войны утверждает, что оккупанты постепенно продвигаются на запад от Бахмута – в сторону Часового Яра и Ивановского.
Что происходит в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepStateАвдеевское направление. Отражено 6 атак в районе таких населенных пунктов: Бердичи, Уманское, Невельское, где захватчики пытались вытеснить наши подразделения. В то же время аналитики ISW добавляют, что сначала россиянам удалось продвинуться на восток от Новокалиново, но потом украинские защитники вернули соответствующую территорию.
Какова ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepStateНовопавловское направление. Силы обороны сдерживают врага в районах таких населенных пунктов: Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка.Ореховское направление. Россия 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского и северо-западнее Вербового.Херсонское направление. Враг совершил 6 безрезультатных атак позиций наших войск, не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Потери врага
В Генштабе отмечают, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Самое главное, наши защитники истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по:
- 4 зенитно-ракетным комплексам;
- 7 районам сосредоточения противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по:
- 1 средству противовоздушной обороны;
- 2 станциям радиоэлектронной борьбы;
- 2 районам сосредоточения личного состава.
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В то же время потери России в личном составе, как информируют в командовании ВСУ 9 апреля, за минувшие сутки составляют 850 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения – 449 250 бойцов.