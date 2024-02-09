ВСУ ударили по логистическому штабу, отбили 19 атак под Авдеевкой: карта фронта на 9 февраля

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 717 сутки. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Однако, украинские защитники сдерживают врага и дают ему мощный отпор.

Наши защитники активными действиями наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Карту боевых действий публикует 24 Канал.

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65 боевых столкновений за сутки

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В общем агрессор нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, раз в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а еще другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на разных направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Север"направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.– оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какая ситуация на фронте сегодня: смотрите карту

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"украинские защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где агрессор пытался прорвать оборону наших войск.– отражено 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.Силы обороны отбили 4 атаки российских захватчиков вблизи Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, что не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области,

– отметили в Генштабе ВСУ.

нашивоины продолжают сдерживать оккупационное войско неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 16 атак.– враг наступательных (штурмовых) действий не вел.Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки враг совершил 2 штурмовые действия, правда, успеха не имел.

Силы обороны мощно бьют оккупантов

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу агрессора.