Оккупанты остаются особенно активными на Покровском направлении: карта боевых действий 9 июня

Украинские защитники 837 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. В то же время враг пытается штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях. Особенно активным враг остается на Покровском направлении.

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. А вот уже с начала текущих суток, по состоянию на утро 9 июня, произошло 39 боевых столкновений. Кроме этого, захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Какова ситуация на фронте

отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов. Потерь позиций не допущено.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.сейчас продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито.происходит бой в районе Выемки.с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одну вражескую атаку отбито, три продолжается.

В районах Ивановского и Клещиевки было 4 боевых столкновения: смотрите на карте

Особенно активным враг остается. Противник уже совершил 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них 6 до сих пор продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.В Генштабе отметили, что вчера оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, 5 ББМ, 7 артсистем, 1 зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, 4 артсистемы и 6ь авто врага.

Активность вражеских войск на Покровском направлении: смотрите на карте

попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковиевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

Продолжаются атаки в районе Красногоровки: смотрите на карте

враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

Потери вражеского войска

За сутки, прошедшие, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и несколько других важных объектов противника.

Также за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также враг потерял 26 танков, 26 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 37 БпЛА ОТР, 78 автомобилей и пять единиц специальной техники.

А вот по состоянию на 9 июня Силы обороны ликвидировали еще 1270 российских захватчиков и уничтожили 236 единиц вражеской техники.

отбита атака врага в районе Крынок. На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило.