ВСУ отбили многочисленные атаки врага на Новопавловском направлении: карта боевых действий 9 марта

Украинские военные продолжают 745 сутки противостоять нападениям российских оккупантов. Несмотря на колоссальные потери российские военные не оставляют попыток наступать на Навопавловском направлении.

За прошедшие сутки, по уточненной информации, зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Этот участок находится в зоне ответственности оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В частности, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.. ОСГВ "Хортица" сообщает, что враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.Украинские войска отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.Вооруженные Силы отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

Ситуация вблизи Бахмута: смотрите на карте

. ОСГВ "Таврия" информирует, что наши защитники отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили атаки врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери у врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами обороны уничтожено 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БПЛА типа Shahed.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в частности двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.

На этом участке фронта Силы обороны отбили 8 атак противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.ОСГВ "Одесса" отмечает, что на этом участке украинские защитники в дальнейшем продолжают удержание позиций.