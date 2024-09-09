Враг наступает на Покровск и продолжает штурмы на Харьковщине: карта боевых действий 9 сентября

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 164 боевых столкновения. Больше всего – именно на Купянском, Торецком и Покровском направлениях.

В командовании украинского войска утром 9 сентября констатировали, что ВСУ отражают атаки. В этом материале 24 Канал показывает карту боевых действий.

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Оперативная ситуация по направлениям

Оккупанты продолжали штурмовые действия, зафиксировано пять боевых столкновений в районах Волчанска, Тихого и Старицы.Произошло 15 боестолкновений, украинские войска отбивали штурмы возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и возле Глушковки.

Что происходит на фронте на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Украинские силы отбили 12 атак у Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины.Силы обороны Украины отбили 10 атак у Спирного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.Отражено 10 атак в районах Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещеевки.

Россияне постоянно атакуют в районе Краматорска в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Враг совершил 24 атаки, сосредоточив усилия в районах Северного, Железного, Нью-Йорка, Торецка, Нелиповки и Дружбы.Защитники отбили 39 атак в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

В районе Покровска не утихают штурмы противника: смотрите на карте от DeepState

Захватчики совершили 30 атак в районах Красногоровки, Долиновки, Украинская, Георгиевки и Константиновки.Оккупанты совершили четыре атаки в направлении Водяного, но успеха не имели.Состоялось 2 безуспешные для оккупантов боевые столкновения у Малой Токмачки и Работино.

Какова ситуация на линии боестолкновения на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Оперативная ситуация – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок России не обнаружено.

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Добавим, что на границе с Черниговской и Сумской областями российская армия активно применяет авиацию, осуществляя удары с территории по приграничным населенным пунктам.