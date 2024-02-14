Состоялось 71 столкновение, россияне не отступают от Авдеевки: карта боевых действий за 14 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают держать линию фронта, не давая захватчикам продвигаться вперед и достигать своих целей. Горячее всего, как обычно, на Востоке нашего государства.
Как информируют в командовании Вооруженных Сил утром 14 февраля, в течение минувших суток произошло 71 боевое столкновение. В этом материале 24 Канала читайте больше о ситуации на фронте и смотрите карту боевых действий.
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Подробно о ситуации по направлениямВолынское и Полесское направления. Оперативная ситуация без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, активизировав диверсионную деятельность. Также он наращивает минно-взрывные заграждения, пытаясь воспрепятствовать переброске наших Сил обороны.Купянское направление. На этом направлении наступательных действий российской армии не зафиксировано, ситуация стабильная.Лиманское направление. Украинские воины отбили 2 атаки противника, сохраняя контроль над ключевыми позициями в районе Ямполевки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.Авдеевское направление. Защитники Авдеевки отбили 20 атак, сдерживая попытки врага окружить город. В то же время 4 атаки были отражены в районе Невельского Донецкой области.
Что происходит вокруг Авдеевки: смотрите на карте DeepStateМарьинское направление. На этом направлении произошло 27 попыток оккупантов улучшить свое тактическое положение, которые были неудачными. Захватчики пытались наступать в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.Новопавловское направление. Наступательных действий врага не зафиксировано, защитники удерживают позиции.Запорожское направление. Отражено 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино, сохранены стратегические позиции на направлении.
Какая ситуация на Запорожье: смотрите на карте DeepStateХерсонское направление. Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают атаки, которые наши воины успешно отражают. Захватчики совершили 5 безрезультатных штурмовых действий.
Потери российских оккупантов
Как констатируют в Генштабе, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В то же время Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения ЗРК врага.
- А вот подразделения ракетных войск нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийским средствам, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству РЭБ.
- Всего с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 398 140 единиц личного состава вражеской армии. Только за минувшие сутки – 1060 солдат, и это большой результат.