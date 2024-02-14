Состоялось 71 столкновение, россияне не отступают от Авдеевки: карта боевых действий за 14 февраля

Украинские защитники продолжают держать линию фронта, не давая захватчикам продвигаться вперед и достигать своих целей. Горячее всего, как обычно, на Востоке нашего государства.

Как информируют в командовании Вооруженных Сил утром 14 февраля, в течение минувших суток произошло 71 боевое столкновение. В этом материале 24 Канала читайте больше о ситуации на фронте и смотрите карту боевых действий.

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Подробно о ситуации по направлениям

Оперативная ситуация без существенных изменений.Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, активизировав диверсионную деятельность. Также он наращивает минно-взрывные заграждения, пытаясь воспрепятствовать переброске наших Сил обороны.На этом направлении наступательных действий российской армии не зафиксировано, ситуация стабильная.Украинские воины отбили 2 атаки противника, сохраняя контроль над ключевыми позициями в районе Ямполевки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.Защитники Авдеевки отбили 20 атак, сдерживая попытки врага окружить город. В то же время 4 атаки были отражены в районе Невельского Донецкой области.

Что происходит вокруг Авдеевки: смотрите на карте DeepState

На этом направлении произошло 27 попыток оккупантов улучшить свое тактическое положение, которые были неудачными. Захватчики пытались наступать в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.Наступательных действий врага не зафиксировано, защитники удерживают позиции.Отражено 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино, сохранены стратегические позиции на направлении.

Какая ситуация на Запорожье: смотрите на карте DeepState

Потери российских оккупантов

Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают атаки, которые наши воины успешно отражают. Захватчики совершили 5 безрезультатных штурмовых действий.

Как констатируют в Генштабе, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. В то же время Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.