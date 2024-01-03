Успехи ВСУ возле Авдеевки и Работино: карта боевых действий за 3 января

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессию российских оккупантов, отражая атаки и нанося врагу потери. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Уже 679 дней идет вооруженная агрессия России против Украины. Силы обороны отразили многочисленные атаки на разных направлениях. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта в разных направлениях.

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Ситуация по направлениям

В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений.Враг в приграничных районах проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить перекидывание Вооруженных Сил на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В Харьковской области ВСУ отражают атаки противника: смотрите на карте от DeepState

Российские захватчики наступательных действий не производили.Наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.ОСГВ "Таврия" информирует, что украинские защитники отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Россияне все еще пытаются оцепить Авдеевку – нашим защитникам удалось улучшить тактическое положение.

ВСУ улучшили положение юго-восточнее Новобахмутовки: смотрите на карте от DeepState

Враг наступательных действий не вел.Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работиного Запорожской области, продвинувшись вперед. Оккупанты покинули некоторые позиции.

Успехи наших войск на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

ОСГВ "Одесса" отмечает, что

Потери врага

Как отмечают в Генеральном штабе утром 3 января, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава россиян.

В то же время подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения оккупантов, три ЗРК, два пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов.

Потери врага в личном составе за прошедшие сутки составляют 680 единиц. Всего с начала полномасштабного вторжения почти за два года Силам обороны удалось ликвидировать 361 500 захватчиков.

Кроме того, вечером 2 января Силы специальных операций сообщили, что наши воины уничтожили вражеский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Сделали они это с помощью HIMARS.

Вооруженные Силы продолжают меры по расширению плацдарма на левом берегу, захватчики совершили 9 безуспешных штурмовых операций.