На Покровском направлении было 77 столкновений: карта боевых действий на 12 января

Ситуация на фронте остается непростой. Россия наступает на нескольких направлениях, а украинские воины дают врагу достойный отпор.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты давят на Боровую, Покровск и Курщина: обзор боев и обновленные карты ISW

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении российские войска один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

Ситуация возле Казачьей Лопани: смотрите карту

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении россияне 23 раза атаковали позиции наших защитников. В частности, они приложили усилия, чтобы вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Лиманском направлении было 23 атаки: смотрите карту

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении противник совершил 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите карту

На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты 6 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 штурмов агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

Покровское направление самое горячее: смотрите карту

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

У Курской области Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обошлось без наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории Россия применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.