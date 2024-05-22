Враг пытается продвинуться на Харьковщине: карта боевых действий на 22 мая

Россия продолжает попытки захватить украинские территории. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

С начала суток 22 мая количество боевых столкновений увеличилось до 65. Динамика активности оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях – здесь произошло почти 50% из всех сегодняшних боев.

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Ситуация на Харьковщине

Назахватчики продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Удалось отбить 4 атаки из 6, которые провели захватчики. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы в районе Волчанска.

Что происходит на Харьковщине: смотрите карту

Ситуация на других направлениях фронта

Навраг достаточно активен – 17 раз пытался атаковать наши подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. У последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении отбили 17 атак: смотрите карту

Нав настоящее время отбито 5 вражеских атак. Оккупанты получили отпор в районах Невского и Торского. Наукраинские воины отражают 2 атаки врага. Ситуация контролируемая. Еще один штурм уже завершился.

Карта боевых действий на 22 мая: смотрите видео

Напродолжаются два боевых столкновения Ситуация контролируемая. Общее количество атак – без изменений. В район Часового Яра враг бил неуправляемыми авиационными ракетами.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите карту

Напроисходят активные боевые действия. 12 боестолкновений из 15 продолжаются. Горячее всего – в районе Новоалександровки. Два авиаудара тремя КАБами враг нанес возле Александрополя и Калинового.

Наши воины отражают атаки на Покровском направлении: смотрите карту

Наколичество боестолкновений возросло до девяти. Враг атаковал в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Кроме того, что враг нанес два авиаудара по районам сел Макаровка Донецкой области и Новоандреевка в Запорожье - это Времовский и Ореховский направление соответственно.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины и истощают наступательный потенциал захватчиков. В некоторых районах наши воины осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения.