Враг давит возле Часового Яра и на Покровском направлении: карта боевых действий на 26 июня

На всем участке фронта идут ожесточенные бои. Так, враг не оставляет попыток захватить украинские территории и продвинуться вглубь.

В общем, в течение суток произошло 142 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 61 авиаудар с применением 96 КАБов, а также совершили более 4 тысяч обстрелов.

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Карта боевых действий 26 июня

Наоккупанты продолжали наступательные действия. Всего произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Тихое.

Бои на Харьковском направлении: смотрите на карте

НаСилы обороны отбили 11 атак врага в районах Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Новоселовки, Песчаного Харьковской области.

Враг пытается атаковать на Купянском направлении: смотрите на карте

Наукраинские воины отбили 17 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Невское, Копанки, Григорьевка, Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области.

Оккупанты атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

НаСилы обороны отбили 14 атак врага в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки Донецкой области. Наукраинские защитники остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Клещеевки, Ивановского, Часового Яра Донецкой области.

Враг давит возле Часового Яра: смотрите на карте

Напротивник совершил 14 безуспешных атак в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Наукраинские воины отбили 47 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Евгеновка, Новоселовка Первая, Макаровка, Яснобродовка Донецкой области.

Ожесточенные бои на Покровском направлении: смотрите на карте

НаСилы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг 8 раз атаковал позиции украинских войск. Навраг совершил 4 безуспешные штурмы на позиции украинских войск в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области. Напроизошло 2 боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Нароссийские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 4 атаки на позиции Сил обороны.