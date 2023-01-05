Уничтожена авиация врага и тяжелая ситуация в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 5 января
Источник:Генштаб ВСУ
Наши военные сдерживают врагов и дают им мощный отпор. Самая тяжелая ситуация в Донецкой области, где ВСУ шаг за шагом отвоевывают нашу землю.
По состоянию на 316 день на всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Так что подробнее о том, что происходит на фронте, читайте в тексте 24 канала.
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Успехи ВСУ на фронте
За предыдущие сутки, на восточном направлении, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",
– заявили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 пункта управления врага;
- 4 района сосредоточения живой силы и военной техники;
- 2 склада боеприпасов россиян.
Более того, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага и 5 ударов – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Наши Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа.
Что происходит на разных направлениях
Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел,
– рассказали наши военные.
Кроме того, в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести активную оборону, обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.
Следует отметить, что на:
- Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – нет признаков формирования наступательных группировок врага;
- на Северском и Слобожанском – танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам Каменской Слободы Черниговской области; Кустиного, Майского и Павловки Сумской и Красного, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском – враг ударил по районам 20 населённых пунктов. В списке – Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области;
- на Бахмутском и Авдеевском – оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Белую Гору, Дилиевку, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – огонь был у Золотой Нивы, Угледара, Никольских Дач и Пречистовки в Донецкой области;
- на Запорожском и Херсонском – под атаку врага попали районы более 45 населённых пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Полтавки, Гуляйпольского, Малой Токмачки и Степного Запорожской области и Херсона, Новоселки, Тягинки и Садового.
Что происходит на фронте: смотрите карту
К каким преступлениям россияне прибегают в Украине
Россияне пытаются интегрировать в правовое поле России временно оккупированные и занятые территории Украины.
Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток,
– сообщили в Генштабе.
По их данным, в регионе также выдают номерные знаки и водительские удостоверения образцов России.Обратите внимание! Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, 5 января заявил, что наши военные отвергли россиян за пределы Бахмута. По его данным, "враг отброшен на свои предыдущие позиции".