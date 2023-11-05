Россияне пытались наступать на 6 направлениях на Востоке: карта боевых действий на 5 ноября

Силы обороны продолжают давать отпор противнику. Несмотря на колоссальные потери, российские военные не оставляют попыток наступать на Востоке.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Кроме того, российская армия продолжает цинично нарушать законы и обычаи войны, ведь наносит удары по гражданским объектам.

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Россияне пытаются наступать на Востоке

Навраг вел безрезультатные штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области. На этом участке фронта наши защитники отбили около 10 атак противника.

Бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Напротивник также вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, но успеха не достиг. Здесь украинские воины отбили 4 атаки противника.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Наоккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещеевки и Андреевки. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, однако успеха не достигли. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев вблизи Бахмута

Напродолжаются ожесточенные бои. Российские захватчики при поддержке авиации не оставляют попыток окружить Авдеевку. На этом участке фронта Силы обороны отбили более 20 атак врага.

Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку: смотрите на карте

Наоккупанты вели безрезультатные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. ВСУ здесь отбили более 20 атак врага.

Ситуация возле Марьинки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Нароссийские захватчики вели штурмовые действия вблизи населенного пункта Старомайорское Донецкой области, однако успеха они не достигли.Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Напродолжается наступательная операция. Силы обороны наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

Карта боевых действий на Юге

Россияне сохраняют военное присутствие на Севере

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. На

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.