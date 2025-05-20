Враг продолжает атаки на поле боя, горячее всего на Покровском направлении: карта фронта 20 мая
За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Оккупанты имеют продвижение возле 3 населенных пунктов: в DeepState рассказали, где именно
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении российские захватчики трижды тщетно пытались продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении вчера произошли 3 вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.
На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.
На Краматорском направлении вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
За прошедшие сутки на Торецком направлении россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.
На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.
72 штурмовых действия отбили ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении наши защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении ВСУ отбили 4 атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.
На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.