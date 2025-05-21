Сразу на 3 направлениях россияне совершили более чем по 30 атак: карта фронта 21 мая

ВСУ сдерживают натиск российских войск на фронте, нанося им значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Константиновка в прицеле: враг продвинулся возле Торецка и Часового Яра – обзор и карты ISW

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне трижды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера была атака врага в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении противник атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении агрессор совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении вражеские силы 6 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении военные армии страны-агрессора совершили 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка. Россияне атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении россияне в течение прошлого дня совершили 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Одрадного.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили 2 штурмовые действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершил враг на Приднепровском направлении.