Усиление атак на Лиманском направлении, бои за левобережье Херсонщины: карта фронта 26 декабря

Начались 671 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

В Генштабе ВСУ рассказали, какова ситуация на поле боя. оккупанты продолжают штурмы и атаки на разных направлениях фронта.

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Важно отметить, что Россия продолжает обстрелы гражданского населения. За сутки враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив "Шахеды".

Ситуация на направлениях фронта

оперативная ситуация не поменялась.враг присутствует в приграничных районах. Россияне не идут в наступление, однако проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 – недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника у Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага на фронте колоссальные

Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Да, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.