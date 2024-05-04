Более сотни боевых столкновений, россияне давят на Востоке: обзор карты боевой действий 4 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Начались 801 первые сутки полномасштабного российского вторжения. Ситуация на фронте остается сложной. Враг идет в наступление и пытается любой ценой взять штурмом населенные пункты на восточных направлениях.
Стоит отметить, что Россия также пытается выбить украинских защитников и на Левобережье Херсонщины и на Запорожском направлении. Однако наступление врага там не такое интенсивное.
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Какова ситуация на фронте 4 мая
За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Наибольшие бои шли на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищеевка и Андреевка в Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, совершил 11 безуспешных атак.
Россия продолжает обстреливать Украину
За сутки Россия нанесла 5 ракетных и 105 авиационных ударов по нашей стране, осуществила 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Все их сбили силы ПВО.
За прошедшие сутки авиационные удары подверглись населенные пункты:
- Барановка Сумской области;
- Боровая, Купянск Харьковской области;
- Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области;
- Спирное, Терны, Ямполовка, Торское, Лиман, Верхнекаменское, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Работино Запорожской области,
- Крынки на Херсонщине.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Потери врага колоссальные: успешные операции ВСУ
Несмотря на все, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктах управления противника. Зато подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийских средствам российских захватчиков.