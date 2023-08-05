Оккупанты наступали на Запорожье, бои возле Клещиевки: карта боевых действий за 5 августа
5 августа 2023, 09:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные наступают на Востоке Украины, а также пытаются восстановить утраченное положение. Горячие боевые действия продолжаются на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Украинским военным приходится сдерживать оккупантов под шквальным огнем артиллерии и авиаударов.
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Украинские бойцы сдерживают россиян возле КлещиевкиНа Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиаудары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.
Карта боев в районе КлещиевкиНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиаудары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боевых действий в районе Марьинки
Оккупанты пытаются вернуться в БлагодатноеНа Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиаудары возле Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка в Донецкой области и Старомайорское и Левадное Запорожской области.
Карта боев в районе БлагодатногоНа Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев возле НовопокровкиНа Купянском направлении противник нанес авиаудары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.На Лиманском направлении враг нанес авиаудары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.На Херсонском направлении противник нанес авиаудары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.