ВСУ штурмуют россиян под Бахмутом, враг атакует Авдеевку и Марьинку: карта боев за 22 октября
22 октября 2023, 08:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные наступают на Востоке, в частности, пытаются окружить Авдеевку. Украинские силы сдерживают оккупантов, а также штурмуют врага в районе Бахмута.
За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Противник нанес 6 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 54 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
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ВСУ отразили 25 атак на Лимано-Купянском направленииВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области.
Карта боевых действий на Купянском направленииНа Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.
Карта боев в районе БелогоровкиНа Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Карта боев на Бахмутском направлении
Россияне пытаются окружить АвдеевкуВ зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степового, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области, где украинскими воинами отражено более 20 атак врага.
Карта боев на Марьинском направленииНа Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
Карта боев на Шахтерском направленииСилы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях