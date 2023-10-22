ВСУ штурмуют россиян под Бахмутом, враг атакует Авдеевку и Марьинку: карта боев за 22 октября

Российские военные наступают на Востоке, в частности, пытаются окружить Авдеевку. Украинские силы сдерживают оккупантов, а также штурмуют врага в районе Бахмута.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Противник нанес 6 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 54 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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ВСУ отразили 25 атак на Лимано-Купянском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области.

Карта боевых действий на Купянском направлении

Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

Карта боев в районе Белогоровки

украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боев на Бахмутском направлении

Россияне пытаются окружить Авдеевку

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степового, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

Карта боев на Авдеевском направлении

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области, где украинскими воинами отражено более 20 атак врага.

Карта боев на Марьинском направлении

наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Карта боев на Шахтерском направлении

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. В зоне ответственности ОСГВ "Север"

Оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.