Враг усилил атаки на Запорожье и продвигается в Донецкой области: карта боевых действий 21 июля

Российские военные не оставляют попыток атаковать и продвинуться вглубь украинских территорий. Особенно враг сосредоточился на Покровском и Краматорском направлении.

В общем, количество боевых столкновений существенно возросло. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия у 7 различных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

На Северском направлении Силы обороны остановили 11 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клещеевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 10 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении ВСУ отбили 52 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлено неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Наагрессор совершил 6 штурмов неподалеку Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

Наукраинские защитники отбили 11 атак врага на левобережье реки Днепр. Наоперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На границе спротивник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.