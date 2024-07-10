Враг пытался прорвать оборону Часового Яра и Воздвиженки: карта боевых действий 10 июля

Оккупанты продолжают боевые действия по всей линии фронта, пытаясь атаковать и оттеснить наши войска. Украинские воины изо всех сил продолжают держать оборону.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. В Генштабе рассказали об обстановке на всех направлениях.

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Карта боевых действий 10 июля

враг продолжал активные действия, всего произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.Силы обороны отбили 7 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Роздоловки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк. Он поддерживал себя с помощью авиации.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Там враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

агрессор совершил 10 штурмов наших позиций у Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось 5 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали 5 атак противника в направлении Гуляйполя. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку врага на левобережье. Потерь позиций не допущено.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.Россия сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.