Враг совершил более 30 атак на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

Продолжается уже 1145-й день полномасштабной агрессии России против Украины. В течение суток противник продолжал интенсивные боевые действия, осуществив 120 штурмовых столкновений вдоль всей линии фронта.

Активнее всего враг атаковал на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а украинцы возле Курахово: обзор фронта от ISW

Какие ситуация была на линии фронта за минувшие сутки

Российские войска нанесли 135 авиаударов, сбросив 249 управляемых авиабомб по позициям украинских защитников и мирных населенных пунктах. Зафиксировано более 6600 артобстрелов, из них 157 – из систем залпового огня. Агрессор также применил 2709 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Большой Прикол, Петрушевка, Проходы, Миропольское, Краснополье, Новодмитровка, Угроиды, Сварково, Малая Рыбица, Осоевка Сумской области; Золочев, Слатино Харьковской области; Николаевка, Гродовка, Новопавловка, Воскресенка, Романовка, Заря, Александро-Калиновое, Разлив, Мирное, Комар Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили ряд важных целей оккупантов: уничтожено семь районов скопления вражеских сил, два командных пункта, три средства ПВО и шесть артиллерийских систем.

На Харьковском направлении дважды прекращена деятельность ДРГ противника в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

Три вражеские атаки были отбиты на Северском направлении. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки.

Враг совершил 16 атак на Торецком направлении в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 31 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных Калиновое, Елизаветовка, Успеновка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Второе, Новоукраинка, Андреевка и в районе Серебряного.

Силы обороны отбили 5 атак врага на Новопавловском направлении в районе Константинополя и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку противника в направлении Малых Щербаков.

На Приднепровье противник четыре раза безуспешно пытался улучшить свои позиции.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения различной интенсивности.

Кроме этого, враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 15 – из реактивных систем залпового огня,

– отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий от Генштаба

Враг продолжает нести большие потери: за сутки украинские силы ликвидировали 1220 оккупантов. Также уничтожено 12 танков, 33 бронемашины, 71 артсистему, 1 средство ПВО, 147 БпЛА, 143 автомобиля, 1 тяжелую огнеметную систему и 1 единицу спецтехники.