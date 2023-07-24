Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: изменения карты фронта за неделю

Вооруженные Силы Украины продолжают шаг за шагом освобождать украинские территории, наступая на Запорожье и на флангах Бахмута. Впрочем, собственные наступательные действия на прошлой неделе активно вели и российские войска.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 16 – 23 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

Также интересно Миссия – умереть за элиту: почему в Кремле хотят утилизировать в окопах максимум россиян

Россияне изо всех сил держат Старомайорское

Граница Донецкой и Запорожской областей до сих пор остается одним из двух участков, где проходят наиболее успешные наступательные действия украинских военных. Здесь мы еженедельно видим постепенное продвижение в направлении Азовского моря.

Еще на прошлой неделе Силы обороны Украины вплотную подошли к Приютному. Кажется, вот-вот наши военные уже зайдут в это село.

Похожая ситуация и на Донецкой стороне административного предела областей. Здесь наши военные приблизились вплотную к Старомайорскому. Но по каким-то причинам россияне чуть ли не фанатично пытаются удерживать это село, бросая в бой резервы.

Ситуация возле Приютного и Старомайорского: смотрите карту

Кольцо Бахмута сужается

Окраины Бахмута – это один участок, где уже многие недели мы видим регулярное продвижение украинских военных. Лучше всего это удается на южном фланге.

В частности, россиянам сейчас очень невесело в Клещиевке. Похоже, что инициатива в этом селе – на стороне Сил обороны Украины.

У ВСУ есть инициатива в Клищиевке: смотрите карту

Несколько более сложная ситуация на северных окраинах города. Здесь продвижение также есть, впрочем, оно не столь активное, как на южном фланге.

Несмотря на это, за последнюю неделю мы можем говорить об улучшении тактической ситуации вблизи Берховки. Также ВСУ успешно отразили врага от Орехово-Васильевки.

Ситуация на северном фланге Бахмута: смотрите карту

Россияне прут на Лиман и Купянск

Очевидно, что враг не намерен легко отдавать инициативу Украине. Пока на Юге и Донбассе продолжается наступление Сил обороны Украины, россияне затеяли собственное наступление на направлениях Лимана и Купянска.

Если говорить о Лимане, то за прошедшую неделю враг смог несколько продвинуться южнее Дибровы. Также сложная ситуация вблизи Белогоровки. Впрочем, украинские военные ценой сверхусилия сдерживают здесь продвижение россиян.

Россияне прут на Лиман: смотрите карту

Также минимальные, но все же успехи у врага есть и в направлении Купянска. Здесь за прошедшую неделю враг смог продвинуться и закрепиться южнее Масютовки. В отдельных местах линия фронта выровнялась с рекой Оскол.

Россияне наступают на Купянск: смотрите карту

Наибольший прорыв россиян

Пока самый мощный удар врага был сосредоточен на юго-западе от Сватового – по направлению к Кармазиновке.

Здесь враг имел успех на прошлой неделе и смог прорваться на расстояние до 4 километров. В настоящее время российские войска подошли вплотную к Новоегоровке.

Россияне прорвались в сторону Новоегоровки: смотрите карту