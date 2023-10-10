ВСУ отразили многочисленные атаки россиян и имели успех в районе Андреевки: обзор карты боев за 10 октября
10 октября 2023, 08:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные за прошедшие сутки совершили неудачные атаки на нескольких участках фронта. Горячее всего было в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
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Карта боев на Бахмутском направлении
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Силы обороны сдерживают россиян в районе Левадного: картаСилы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.