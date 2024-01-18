Россияне атаковали на Лиманском и Авдеевском направлениях: карта боевых действий 18 января

Украинские военные уже 694 сутки героически отражают атаки врага на всех участках фронта. На этот раз оккупанты активно штурмовали позиции ВСУ на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Всего за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. Враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, а также совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Нанаши защитникиврага возле Синьковки Харьковской области.

Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте

Наукраинские воиныоккупантов в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области ивблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

Россияне штурмовали позиции возле Ямполевки: смотрите на карте

Нанаши воиныпротивника возле Григоровки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак недалеко от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Российская армия хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где

Силы обороны сдерживают врага у Марьинки: смотрите на карте

Нанаши защитникипротивника севернее Новодонецкого Донецкой области.

ВСУ отразили атаку врага возле Новодонецкого: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесены врагу в технике

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противникпозиций наших войск. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.